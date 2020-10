ASSE - Mercato : les Verts ont 5 jours pour vendre Boudebouz au Qatar

Claude Puel est un entraîneur têtu. Et lorsqu'il fait comprendre à certains de ses joueurs qu'il souhaite les voir ailleurs, il se passe, surtout, de leur donner une nouvelle chance. Ainsi, Ryad Boudebouz, prié d'aller voir ailleurs depuis des mois, n'a jamais été retenu dans un seul groupe de Puel depuis le début de la saison.

Ce fut encore le cas dimanche dernier face à Nice alors qu'il lui manquait aux Verts plusieurs éléments. En milieu de journée, l'insider Mohamed Toubache-Ter, indiquait que Ryad Boudebouz avait pris l'avions en direction du Qatar et ce afin de discuter avec les dirigeants du Qatar Sports Club. Boudebouz ayant fait le voyage, on se doute que les négociations sont plus qu'avancées.

Reste que de son côté, l'ASSE privilégie un transfert sec. Ce qui lui permettra de continuer à faire des économies salariales et de récupérer, sait-on jamais, quelques centaines de milliers d'euros pour un élément acheté plus de 3 millions il y a un an. Le marché des transferts s'achève le 25 octobre au Qatar, les dirigeants ne disposent plus que de cinq jours pour voir Boudebouz aller ailleurs.