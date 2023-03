ASSE – Mercato : les Verts en difficulté dès l'été 2023, la vente du club relancée ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Dans un article intitulé « survie à crédit » dans L'Equipe, Bernard Lions est revenu sur le Mercato d'hiver mené par l'ASSE. Un Mercato qui a largement entamé le bas de laine du club mais qui devrait se payer sur la saison 2023-24 selon lui.

En effet, si Saint-Etienne gardait jusqu'à présent son trésor de guerre (vente de Gourna-Douath et de Bouanga, manne de CVC, aide de la LFP aux clubs relégués) afin de bâtir son budget sur un projet de deux saisons, les Verts ont dû sortir 3 M€ imprévus et augmenter fortement leur masse salariale (+ de 60% du budget) afin de sauver les meubles et éviter le National 1.

Romeyer et Caïazzo pris à la gorge en 2023-24 ?

Si Saint-Etienne est aujourd'hui bien parti pour se sauver, la trésorerie pour la saison 2023-24 est d'ores et déjà très entamée, avec deux actionnaires (Romeyer – Caïazzo) toujours aussi peu enclin à remettre au pot et aucune vente providentielle d'un jeune du cru pour créer des liquidités.

C'est donc un club à nouveau précaire et pris à la gorge qui va aborder le Mercato d'été. De quoi relancer le dossier de vente du club, au point mort depuis de longs maintenant après avoir été l'arlésienne de la saison 2021-22 ?