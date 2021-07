ASSE – Mercato : les Verts en embuscade sur une piste offensive de l'OM

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Hier, l'insider Mohamed Toubache-Ter a assuré que l'OM était « en discussions avancées » pour récupérer le maître à jouer du Nîmes Olympique Zinedine Ferhat (28 ans). En fin de contrat dans un an et auteur d'une saison satisfaisante (6 buts, 9 passes décisives), le Fennec ne souhaiterait pas évoluer en Ligue 2 et est très intéressé.

Ferhat trop cher pour les Verts ?

Mais, comme l'a révélé le journaliste de France Football Nabil Djellit, l'OM n'est pas le seul sur les rangs pour Ferhat. L'élégant milieu offensif des Crocos serait également en discussions avec l'ASSE, des clubs de Liga et de Série A. Le site Alsasports parle également d'intérêts du RC Strasbourg et du Stade Rennais pour un joueur qui entend prendre le temps de la réflexion.

Reste que, du côté des Verts, il sera difficile de débourser une indemnité de transfert pour Zinédine Ferhat valorisé par Transfermarkt à 8 M€ et que Nîmes, qui a finalement passé sans encombre le cap de la DNCG, ne lâchera pas gratuitement.

Ferhat plaît à l'OM... Des discussions mais pas le seul club (Saint-Etienne, Serie A, Liga...). Il lui reste un an de contrat avec Nîmes, relégué en L2. L'Algérien sort d'une belle saison. Une belle opportunité... #Mercato pic.twitter.com/UlNL8wpq9A — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 2, 2021