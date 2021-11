ASSE – Mercato : les Verts et Rennes sont passés à côté d'un diamant brut de l'OGC Nice

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

S'il ne s'est pas encore imposé complètement à l'OGC Nice, Lucas Da Cunha (20 ans) commence à gratter du temps de jeu chez les Aiglons. Samedi, dans les colonnes de Nice-Matin, Christophe Galtier a même dit tout le bien qu'il pensait de son jeune ailier, recruté en septembre 2020 à Rennes pour 1 M€.

Lucas Da Cunha a séduit Galtier

« Lucas a fait une bonne entrée lors de notre victoire contre Lyon et une bonne heure lors de notre dernier match contre l'OM. Ce n'est pas le fruit du hasard, j'ai confiance en lui. En début de saison, je le trouvais beaucoup trop tendre. J'en ai parlé avec lui. Sa vision du jeu et son pied gauche sont des atouts, mais il n'y a pas que ça », a lâché le coach du Gym, de plus en plus enclin à faire confiance au Roannais.

Du côté des Verts, on peut nourrir quelques regrets puisque Lucas Da Cunha, qui est supporter des Verts depuis son plus jeune âge, a été recalé lors de son essai à l'ASSE lorsqu'il était plus jeune. C'est quand même sacrément ballot...