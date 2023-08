ASSE - Mercato : les Verts foncent sur Van Den Kerkhof, un ancien Vert en plan B !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Laurent Batlles se trouvait un peu dépourvu sur les côtés mais les choses devraient changer pour le coach de l'ASSE. En effet, Stéphane Diarra a été prêté par Lorient et le Marocain Mahmoud Bentayg s'apprête lui aussi à débarquer. Mais ce n'est pas tout.

Perrin pense aussi à Malcuit

Loïc Perrin a indiqué ce midi en point presse que certains joueurs n'étaient pas à leur niveau et que cela faisait réfléchir en interne sur la possibilité de recruter à leurs postes. Selon nos informations, Dennis Appiah et Mathieu Cafaro sont ciblés, et l'ASSE souhaite recruter un piston droit. Sa priorité se nomme Kevin Van Den Kerkhof, avec qui le contact a été établi. Mais à 27 ans, le Bastiais est une cible assez onéreuse (plus de 2 M€) et Perrin, selon l'insider Gaël42, penserait à Kévin Malcuit, son ancien coéquipier. Passé par le LOSC et Naples, l'ancien niortais, qui n'a laissé que de bons souvenirs à l'ASSE, est libre après une saison en Turquie.

