ASSE - Mercato : les Verts font de l'ombre à l'OL

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Sur le plan sportif, ne pas chercher la moindre comparaison. Il est un club, l'OL, qui est en Ligue 1 et qui peut encore croire à un titre en fin de saison avec la Coupe de France. Il en est un autre, l'ASSE, dans les profondeurs de la L2 et qui n'a plus que le maintien comme objectif. Mais sur le plan économique, le club du Forez parvient à rivaliser avec son voisin. Non pas sur la justesse de ses investissements, pour le plus grand regret des supporters stéphanois, mais sur les ventes.

Comme le rapporte le CIES, les Verts, depuis 2018-2019, présentent le 3e meilleur bilan français en opérations de transferts. Fofana, Saliba, et d'autres, ont rempli les caisses. Mais n'ont jamais été remplacés. Comme quoi, un bon bilan, et même être devant l'OL, ne procure pas toujours un grand bonheur...