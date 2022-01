ASSE - Mercato : officialisation imminente pour le départ de Ramirez !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Arrivé l'été dernier à l'AS Saint-Etienne en provenance de Liverpool Montevideo sous la forme d'un prêt d'une saison, l'attaquant uruguayen, Juan Ignacio Ramirez, va déjà quitter le club du Forez.

Selon les informations du journaliste uruguayen, Mauro Mas, le Club Nacional de Football devrait annoncer dans les prochaines heures la signature du natif de Mercedes. Chez les Verts, Juan Ignacio Ramirez n'aura disputé que 6 matchs toutes compétitions confondues (5 de Ligue 1 et 1 de Coupe de France) pour 0 but inscrit et 0 passe décisive délivrée.

El colo Ramirez jugará en Nacional esta temporada.

Los tricolores anunciarán su llegada en las próximas horas. Repetto tendrá a uno de los nro. 9 que pretendía.

Gonzalo Vega será cedido a Liverpool.@Punto_Penal @canal10uruguay #PuntoPenalEnEl10 pic.twitter.com/KmPF9gYz8n — Mauro Mas (@MauroMas28) January 9, 2022