ASSE – Mercato : les Verts mettent le cap à l'Est pour remplacer Nkounkou

L'ASSE est attaquée sur Niels Nkounkou, comme on pouvait le présager. C'est Francfort qui se porte à l'attaque et cela incite les dirigeants stéphanois à penser à la succession de leur international Espoirs.

Agyiri brille en Estonie

Ainsi, Poteaux Carrés fait l'écho d'une information de la chaîne estonienne Sport TV 3, qui croit savoir que l'ASSE est en concurrence avec le club danois du Randers FC pour le Ghanéen Ernest Agyiri (25 ans). Le joueur, formé à Manchester City, est en fin de contrat dans six mois. Ailier gauche, il a inscrit 8 buts et délivré 8 passes décisives cette saison en 19 matches sous le maillot vert et blanc du FCI Levadia, club de la capitale estonienne,Tallinn.

