ASSE - Mercato : les Verts mettent un gros coup de pression pour Dingomé !

Comme nous vous l'expliquions dans le dernier numéro de « But ! Saint-Etienne », en kiosques depuis mercredi, l'ASSE n'a toujours pas renoncé à la venue de Tristan Dingomé (ESTAC, 31 ans).

Un ultimatum a été fixé pour Dingomé

Désiré par Laurent Batlles qui veut en faire l'axial droit du milieu en losange de son 3-6-1, l'ancien Rémois va toutefois devoir vite trouver un terrain d'entente pour se libérer de son club s'il ne veut pas rater l'opportunité de signer chez les Verts.

En effet, si l'on en croit l'insider Mohamed Toubache-Ter, bien renseigné sur l'actualité des Verts, l'ASSE tournera définitivement la page Dingomé si aucune avancée significative n'intervient dans les prochains jours. Cet ultimatum correspond au fait que la direction ligérienne ne veut plus perdre de temps étant donné les nombreux chantiers à mener sur ce Mercato (encore quatre à cinq recrues espérées dont un buteur, un piston gauche et un gardien de but).

