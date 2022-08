ASSE - Mercato : les Verts ne lâchent pas Jessy Moulin !

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Les Verts toujours sur Moulin (ESTAC)

Comme révélé par But! Saint-Etienne, l'ASSE n'a pas lâché Jessy Moulin (36 ans). Le quotidien L'Est éclair, qui suit Troyes, confirme que les Verts sont toujours actifs sur le dossier et prêt à faire revenir l'ancienne doublure de Ruffier et Green.