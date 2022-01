ASSE - Mercato : les Verts officialisent enfin un transfert

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

C'était attendu. Et notre site vous l'avait annoncé il y a plusieurs jours. Comme attendu, Joris Gnagnon, l'ancien défenseur du Stade Rennais, rejoint donc l'ASSE pour les prochains mois. Il lui reste encore du travail à accomplir avant de prétendre à u!ne place de titulaire.

Joris Gnagnon : "Je suis très heureux de rejoindre l'AS Saint-Étienne. Après une période délicate sur le plan personnel, deux challenges se présentent à moi : retrouver mon niveau sur le terrain pour rendre la confiance que les dirigeants m'ont donnée et aider l'ASSE à se maintenir en première division. Je vais tout faire pour."

Pascal Dupraz, entraîneur de l'ASSE : "Joris correspond aux critères de recrutement que nous avions définis. Il connait bien la Ligue 1 et évolue dans un secteur qu’on cherchait à renforcer. On souhaite qu’il se prépare au mieux pour être disponible le plus rapidement possible, afin de nous aider dans notre quête du maintien

✍️💚 Ce vendredi, 𝗝𝗼𝗿𝗶𝘀 𝗚𝗻𝗮𝗴𝗻𝗼𝗻 s'est engagé avec l'#ASSE jusqu'à la fin de la saison !



Bienvenue à notre nouveau numéro 2️⃣3️⃣ 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 21, 2022