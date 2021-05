ASSE - Mercato : les Verts officialisent deux départs !

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Comme confirmé ce vendredi par Claude Puel en conférence de presse, Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet ne seront pas prolongés par l'AS Saint-Etienne, qui vient d'officialiser leur départ à l'issue de la saison.

"C’est à Lille, sur le terrain de son club formateur, que Mathieu Debuchy aura disputé le dernier de ses 97 matches sous le maillot vert. Presque un symbole. Le défenseur international âgé de 35 ans quittera en effet l’AS Saint-Étienne à l’issue de cette saison. Devenu capitaine l’été dernier, Mathieu Debuchy a toujours été un leader écouté et un exemple de professionnalisme pour les plus jeunes. (...) L’AS Saint-Étienne remercie Mathieu Debuchy pour son état d’esprit irréprochable, son engagement sans retenue et son expertise de défenseur de haut niveau", peut-on lire sur le communiqué du club stéphanois à propos du latéral droit français.

👕 97 matches

⚽️ 12 buts



Guerrier hors norme, leader écouté et exemple de professionnalisme pour les plus jeunes, @MatDebuchy a été tout cela à la fois ! 💪 💚#MerciDebuch — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 21, 2021

Le club de Forez a également rendu hommage à KMP. "Attaquant de formation, KMP s’est imposé comme un joueur modèle grâce à sa polyvalence, sa capacité à répéter les efforts et sa volonté de se mettre au service de l’équipe quelles que soient les situations. Il a su gagner le cœur des supporters par son sens du devoir. Sa force de caractère l’a aidé à surmonter deux épreuves, en l’occurrence deux ruptures des ligaments croisés à un genou. Avec les Verts, il a disputé 208 matches, dont 29 en UEFA Europa League. L’AS Saint-Etienne remercie Kévin Monnet-Paquet pour son implication et la régularité de ses performances."