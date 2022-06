ASSE - Mercato : les Verts officialisent une signature

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Louis Mouton sera Stéphanois jusqu'en 2023. Le milieu de terrain, formé par l'ASSE depuis 2013 et membre du groupe réserve évoluant en National 3, a paraphé son premier contrat professionnel en faveur de son club formateur pour une durée d'un an.

« Quand je suis arrivé au centre, je voyais le groupe pro comme un objectif lointain, presque inatteignable alors signer ce contrat professionnel aujourd’hui, c’est une vraie fierté et une belle réussite car beaucoup de joueurs ont cette ambition et peu y arrivent, a expliqué l’intéressé sur le site officiel de l’ASSE. Je sais aussi qu’il y a un monde entre signer pro et jouer avec les pros alors je vais tout faire pour mériter la confiance du coach. »

✍️ Stéphanois d'origine et formé au club, 𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗠𝗼𝘂𝘁𝗼𝗻 signe son premier contrat professionnel avec l'#ASSE !



👨‍🎓💚 #FormationASSE — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 17, 2022

