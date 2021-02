ASSE - Mercato : les Verts ont bel et bien trouvé leur attaquant !

L'ASSE aurait donc trouvé son attaquant de pointe tant recherché. Comme l'insider Mohamed Toubache Ter l'a révélé un peu plus tôt ans la journée, les dirigeants stéphanois ont donc jeté leur dévolu sur Anthony Modeste. L'attaquant français, dont le père (Guy) a évolué chez les Verts au cours des années 70 et qui est décédé en 2018, était en difficulté depuis plusieurs mois du côté de Cologne, où il était revenu après une escapade en Chine.

Il n'a inscrit cette saison qu'1 but en 9 matches de Bundesliga. A 32 ans, une aubaine pour l'ASSE ? Seule certitude, son prêt, qui serait sans option d'achat et pour une durée de 6 mois, devrait être annoncé au cours des prochaines heures. Et mettre un terme à la piste qui conduisait, ces dernières heures, à celle du Rennais M'Baye Niang.

Modeste est également passé par Nice, Bordeaux ou encore Bastia. Lors de la saison 2016-2017, il avait inscrit 25 buts avec Cologne en 34 matches. En Chine, au Tianjin Quanjian, sur 29 matches, ill avait marqué 16 buts.