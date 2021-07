ASSE - Mercato : les Verts ont dit non à un attaquant serbe

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE, est en quête d'un avant-centre. Raison suffisante pour que de nombreux joueurs soient proposés aux Verts en cette période de mercato.

Selon le média Mozzart Sport, l'attaquant serbe Dejan Joveljiv aurait récemment refusé l’offre de l’ASSE et s’est depuis engagé avec le Los Angeles Galaxy. Le club de MLS a ansi déboursé 3,5 millions d’euros, plus divers bonus, pour s’attacher ses services. Vérification faite, ce n'est pas le joueur ou le club allemand qui ont dit non aux Verts, mais bel et bien Claude Puel qui n'était pas intéressé par cet élément.

#MERCATO



Dejan Joveljic en route vers la MLS !



L'attaquant de l'Eintracht Francfort va signer au Los Angeles Galaxy contre 3,5 millions d'euros, rapporte Mozzart Sport. pic.twitter.com/tlb0uMKToP — Fudbalski Hram (@Fudbalski_Hram) July 23, 2021