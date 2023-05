ASSE – Mercato : les Verts ont ferré le dernier crack parisien !

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

Historiquement très fort dans son recrutement en Ile-de-France grâce à Ludovic Paradinas et désormais au duo Hadane Karouni et Jean-Claude Anquetil, l'ASSE tient sans doute le successeur des Allan Saint-Maximin, Jonathan Bamba, Lucas Gourna, William Saliba ou encore Arnaud Nordin.

Le très attendu Medhy Luttin va débarquer

Son nom ? Medhy Luttin (U15), attaquant de Montfermeil recruté par l'ASSE en 2021 et qui doit intégrer le centre de formation cet été. Comme le rapporte le compte Green Prospect, qui suit l'actualité des jeunes, mais aussi l'excellent site Peuple-Vert, l'intéressé a remporté le « Paname Best Player U15» mais également le « Paname Best Player 2023 » du meilleur jeune joueur francilien du moment.

Une distinction décernée par les recruteurs des clubs professionnel, le média Panamefoot et les éducateurs de la région parisienne. C'est donc bel et bien un crack reconnu du milieu qui va débarquer à l'Etrat en juillet avec trois ans de contrat stagiaire dans un premier temps.

Medhy Luttin qui arrivera en juillet à l'#ASSE a remporté hier le trophée de Paname Best player U15 qui le qualifie de meilleur joueur de sa génération sur le bassin parisien. Il a aussi remporté le Paname best player qui déterminait le meilleur parisien génération confondu ! pic.twitter.com/GKkSurDrcc — Green Prospect (@green_prospect) May 4, 2023

Alexandre Corboz

Rédacteur