ASSE : les Verts ont forgé un serial buteur, il est parti !

Parti libre l’été dernier, Arnaud Nordin a rejoint Montpellier. Depuis son arrivée dans le club héraultais, l'ancien Stéphanois est devenu beaucoup plus décisif.

Nordin s’est métamorphosé

Arnaud Nordin s’est confié au média Poteaux Carrés à propos de ce qui a changé pour lui depuis son arrivée à Montpellier. "Même si je le savais déjà, le coach m'a fait comprendre qu'il faut être un tueur. Que ce soit devant la cage, dans un un contre un. Même dans une passe simple, il faut être un tueur. C'est ça qui m'a fait un peu changer, surtout mentalement. Il faut être un tueur, il faut "tuer" l'adversaire. Le coach a encore plus ancré en moi ce côté tueur. Il m'a beaucoup fait comprendre qu'il faut être un tueur, offensivement comme défensivement", a dévoilé l'Héraultais. Arnaud Nordin a déjà marqué à 10 reprises et délivré 6 passes décisives en 40 matchs avec Montpellier. À titre de comparaison, à l’ASSE, il était à 18 buts et 10 passes décisives en 148 matchs.

