ASSE - Mercato : les Verts ont recruté un sacré artificier !

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Ancien gardien du centre de formation de l'ASSE, Ryan Bouallak a côtoyé Mathieu Cafaro l'espace d'une saison et demi à Reims. « Cafi c'est un bon mec, un gars très sociable, a-t-il confié à Poteaux Carrés sur la recrue de l'ASSE. C'est quelqu'un de très ouvert, qui parle facilement avec les gens. Il sait se fondre dans un groupe. »

Bouallak : « Il a une sacrée frappe du droit »

Et au portier de décrire les qualités du joueur... « Techniquement il est vraiment très à l'aise, avec son pied droit en tout cas. Il peut jouer à plusieurs postes et dans différents schémas de jeu. A Reims, il jouait tantôt au milieu, tantôt excentré. J'ai été vraiment marqué par sa facilité technique, sa capacité à accélérer le jeu au milieu. Un peu comme Dylan Chambost, son poste de prédilection est plutôt milieu mais il est capable aussi de performer sur un côté. Il a une sacrée frappe du droit, j'en ai parfois fait les frais à l'entraînement ! Sa polyvalence et sa maîtrise technique seront des atouts précieux pour l'ASSE. Il ne perd pas beaucoup de ballons et a cette capacité à dynamiser le jeu. »