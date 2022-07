ASSE – Mercato : les Verts ont repoussé l'offre pour Maçon et réclament une fortune pour Gourna

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Si l'ASSE n'est pas dans une obligation vitale de vendre cet été, le club ligérien s'est quand même engagé auprès de la DNCG à céder des joueurs pour 20 M€ sur la saison 2022-23 en Ligue 2. Comme révélé par Loïc Perrin (coordinateur sportif) hier au Progrès, les Verts ont pour l'instant reçu trois offres... Mais aucun départ d'envergure n'est intervenu.

Brest s'est détourné de Maçon pour Fadiga

Sur Twitter, le journaliste Romain Molina a lâché deux informations sur les départs possibles et sur l'appétit déraisonnable de l'AS Saint-Etienne sur ce Mercato estival. Comme révélé par But ! Saint-Etienne, Yvann Maçon a bel et bien fait l'objet d'une offre... Mais il s'agissait du Stade Brestois et non du FC Porto. Une offre de 2 M€ refusée, les dirigeants ligériens estimant pouvoir tirer le double de l'ancien Dunkerquois, lequel ne rejoindra pas le SB29 qui a préféré miser sur Noah Fadiga.

Gourna-Douath, c'est 15-20 M€ !

Autre information importante révélée par Molina et concernant le Mercato : la volonté du board forézien de toucher le pactole pour Lucas Gourna-Douath (18 ans). Alors que sa valeur estimée le place à une dizaine de millions d'euros sur les divers sites de cotation, les Verts en attendraient entre 15 et 20 M€. Ce qui explique pourquoi ça ne se bouscule pas au portillon pour le précoce milieu de terrain, lequel sort quand même d'une année difficile et d'une relégation en Ligue 2...