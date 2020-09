ASSE - Mercato : les Verts ont tenté de doubler l'OM sur une recrue

Le feuilleton du latéral gauche se poursuit à Saint-Etienne. Et durera a priori jusqu'au 5 octobre, jour de clôture du mercato, tant les Verts peinent à dégraisser à ce poste sensible et à trouver une solution aussi peu coûteuse que fiable. Miguel Trauco est poussé vers la sortie mais ses contacts avec l'Olympiakos se sont éteints. Gabriel Silva, lui, est blessé alors que Timothée Kolodziejczak préfère l'axe. Ce qui a poussé Claude Puel a aligné le droitier Yvann Maçon à gauche pour la réception de Lorient.

Lors de l'émission Club ASSE sur la chaîne de la Loire, TL7, à laquelle participe notre correspondant Laurent Hess, l'ancien journaliste du Progrès Yves Verrière a lâché un scoop : les Verts ont tenté de faire venir l'expérimenté Yuto Nagatomo (33 ans), qui était en fin de contrat à Galatasaray mais qui s'est finalement engagé avec l'OM.

L'OM est aussi fauché mais a la C1

"L'ASSE s'intéressait au latéral japonais Nagatomo qui s'est engagé récemment à Marseille. Un joueur expérimenté qui évoluait à Galatasaray. Jacky Bonnevay le connaissait bien puisqu'il avait eu en sélection japonaise, lorsqu'il travaillait avec Vahid Halilhodzic. Mais il a préféré s'engager à Marseille. Ça veut dire que sur le plan des offres que peut formuler l'ASSE, il y a des limites certainement." Pourtant, l'OM est lui aussi en pleine période d'austérité. Mais les Phocéens avaient pour eux l'avantage de jouer la Champions League et surtout un autre joueur japonais déjà dans leurs rangs en la personne d'Hiroki Sakai.