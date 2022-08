ASSE – Mercato : les Verts ont un gros atout pour rapatrier Léo Pétrot

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Léo Pétrot de retour à l'ASSE, c'est dans les tuyaux. Le défenseur, originaire de la région stéphanoise, est très apprécié de Laurent Batlles. Ce dernier en avait fait son capitaine lorsqu'il coachait la réserve verte. Des discussions sont en cours et si Pétrot a encore un an de contrat à Lorient, sa volonté serait de revenir dans le Forez. Pour se rapprocher de sa famille et porter à nouveau le maillot vert, mais aussi pour travailler à nouveau avec Batlles.

Il veut revenir

Un coach qu'il apprécie beaucoup, comme il l'avait confié il y a un an à Poteaux Carrés. « Laurent Batlles est un super coach que j’ai eu trois belles années avec la réserve. On a fini premiers en National 3 et dans la foulée on a réussi un bon maintien en N2. Dylan Chambost était capitaine, j’étais le vice-capitaine. Laurent Batlles nous a tous fait progresser, je garde vraiment de supers souvenirs de notre collaboration ». Une collaboration qui pourrait bien connaître un nouvel épisode d'ici peu...