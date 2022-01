ASSE – Mercato : les Verts parasiteraient le retour de Matuidi à Troyes

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

En discussions pour résilier son contrat à l'Inter Miami où il n'a pas été inscrit pour la prochaine saison de MLS (D1 américaine), Blaise Matuidi (34 ans) reviendra-t-il en Ligue 1 avant la fin du Mercato d'hiver ?

Du côté de l'ESTAC, l'ancien « N°14 » des Bleus est une priorité. Dans L'Est éclair, un dirigeant de Troyes – sous couvert de l'anonymat – a confirmé que le président exécutif du club aubois Aymeric Magne ferait tout pour faire revenir l'enfant prodigue. « Il n’y aura pas de frein de ce côté »,a même glissé cette source.

Matuidi à Troyes, c'est surtout un problème … de concurrence

Désireux de se rapprocher de sa belle-famille, qui réside toujours dans la région et avec la possibilité de préparer sa seconde vie de manager sportif, Blaise Matuidi hésite toutefois à rejoindre Troyes... Et pas forcément pour des raisons économiques puisque le club tient déjà le montage financier pour lui offrir une prime à la signature et les 100 000€ par mois qu'il touchait à Miami.

« Son profil intéresse d’autres clubs, en France (Saint-Etienne) et surtout dans les pays du Golfe, prêts à aligner les zéros pour attirer Matuidi », écrit le quotidien local. Du côté de l'ASSE, où on vise surtout le recrutement d'un latéral droit et d'un buteur, la venue d'un milieu supplémentaire n'a pourtant jamais été érigée comme une priorité.