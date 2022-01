ASSE - Mercato : les Verts passent la vitesse supérieure pour Muriqi (Lazio), une nouvelle piste offensive explorée

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Révélée hier par le site En Vert Et Contre Tous, la piste menant à Vedat Muriqi est bien réelle. Ce soir, Le Progrès annonce que les dirigeants de l'ASSE ont écrit une première lettre d'intention à la Lazio Rome pour son attaquant kosovar de 27 ans et qu'ils comptent passer la vitesse supérieure dès demain jeudi. Deux obstacles, majeurs, se dressent sur la route des Verts : Muriqi est sous contrat jusqu'en 2025 et la Lazio souhaiterait au minimum un prêt payant. En outre, la concurrence est forte avec le Fenerbahçe, le CSKA Moscou et Hull City. Des clubs en meilleure situation financière et sportive que l'ASSE...

Les dirigeants stéphanois explorent plusieurs pistes pour le poste d'attaquant et, toujours selon Le Progrès, l'une d'elles mène en Autriche, plus précisément au Rapid Vienne. Dans l'ancien club de Robert Beric, le buteur autrichien Ercan Kara est en pleine forme puisqu'il a frappé à 22 reprises lors de la première partie de saison. En fin de contrat en juin, il est poussé vers la sortie par son club cet hiver. Mais son profil (il est grand, 1,92m) ne semble pas trop coller avec la volonté de Pascal Dupraz d'avoir une pointe participant au jeu. A suivre...

