ASSE – Mercato : les Verts peuvent oublier Bozok, Dossou ultime piste de l'été ?

Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Si la presse turque avait fait de l'ASSE un candidat crédible pour la venue d'Umut Bozok (FC Lorient, 25 ans), le rêve de certains supporters n'aura été que de courte durée. Bel et bien inaccessible financièrement malgré la manne attendue du transfert de Wesley Fofana à Chelsea, le meilleur buteur du championnat turc 2022 (20 buts) va signer... à Trabzonspor.

Bozok est déjà en Turquie

D'après Ouest-France et L'Equipe, Umut Bozok s'est bel et bien envolé pour la Turquie hier afin de finaliser les derniers détails de son contrat de trois ans. Si Fenerbahçe et Galatasaray ont tenté de le détourner jusqu'à la dernière minute, l'ancien Nîmois a bien rejoint la ville de Trabzon. Prix du transfert : 2 M€ + un pourcentage à la revente pour racheter son ultime année de contrat.

De leurs côtés, les Verts concentreraient désormais leurs efforts sur la venue de l'ailier droit de Clermont, Jodel Dossou (30 ans). C'est en tout cas ce qu'annonce le toujours bien renseigné Mohamed Toubache-Ter. Si la piste Irvin Cardona (Brest) est refermée, celle menant à Adrian Grbic (FC Lorient) est en revanche toujours ouverte.