ASSE – Mercato : les Verts prêts à déterrer le dossier Yaya Sanogo ?

Si l'ASSE ne dispose pas de gros moyens pour recruter cet été, le club ligérien est malgré tout présent sur le marché des joueurs libres. Les Verts ont notamment fait une offre pour l'international tunisien Wajdi Kechrida (ES Sahel, 25 ans) et pris langue avec le défenseur de l'OL Djamel Benlamri (32 ans).

Sanogo est désormais libre

Concernant le poste de « n°9 », il est également très probable que les Verts aient aussi pris quelques renseignements alors que des (fausses?) pistes ont été lancées en Turquie (Ekuban, Destan) ou en Italie (Simy). Comme on sait que la cellule de recrutement de l'AS Saint-Etienne a souvent démontré beaucoup de suites dans les idées (Anthony Modeste notamment), il n'est pas possible qu'un vieux dossier a été réactivé.

Comme le rapporte Foot Mercato, l'ancien gunner Yaya Sanogo (28 ans), souvent évoqué dans le Forez par le passé, va quitter le club d'Huddersfield (D2 anglaise) où il n'a que très peu joué l'an passé (9 matches). Libre de tout contrat, l'ancien Espoirs tricolore a déjà quelques touches.

Le site internet parle notamment d'un très joli contrat en Chine (1,8 M€ net par an) mais aussi et surtout de deux clubs de Championship et d'une formation de L1 récemment venues aux nouvelles. L'identité n'a toutefois pas fuité. Peut-il s'agir des Verts ? Ce n'est pas impossible...