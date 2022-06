ASSE - Mercato : les Verts prêts à lâcher la piste Ibrahim Sissoko ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

En quête de joueurs dans toutes les lignes, l'ASSE fait partie des quelques clubs intéressés par la signature d'Ibrahim Sissoko (26 ans), en fin de contrat du côté des Chamois Niortais (10 buts en Ligue 2). Comme pour Zinédine Ferhat (Nîmes), le dossier s'annonce cependant compliqué face à l'appétit financier du joueur.

Ibrahim Sissoko réclame 100 000€ brut par mois

Selon les informations de L'Equipe, le néo international malien aurait soumis ses exigences à Loïc Perrin (coordinateur sportif des Verts) lors de la prise de contacts... Et les chiffres évoqués ont été jugés trop important pour le club ligérien qui repart cette saison en Ligue 2 (100 000€ brut par mois).

Si le quotidien sportif évoque une petite enveloppe pour recruter certains éléments, l'indemnité de transfert devra être comprise entre 1 et 2 M€ pour les joueurs non libres. Ce qui limite sérieusement le champ d'action et les pistes...

Sissoko (Niort), piste à oublier pour l'ASSE ? Selon L'Equipe, l'ASSE se serait détourné de la piste menant à Ibrahim Sissoko (26 ans), en fin de contrat avec les Chamois Niortais. La raison ? Le Malien a des exigences démesurées au niveau du salaire.

Alexandre Corboz

Rédacteur