ASSE – Mercato : les Verts prêts à tenter le coup pour l'un des chouchous de l'Algérie !

En fin de contrat du côté de Qatar SC et brillant actuellement dans la Coupe Arabe de la FIFA, répétition générale du Mondial 2022, Youcef Belaïli (29 ans) intéresse du beau monde en Ligue 1. Selon le média Qatar Télévision, l'ailier s'apprête à rejoindre la France et plus précisément Montpellier.

Belaïli est officiellement libre depuis hier

Mais le MHSC est loin d'être le seul club hexagonal à s'intéresser à l'excellent Belaïli. En effet, d'après Foot Mercato, l'ASSE – toujours en quête de joueurs libres – s'intéresse de près au profil du natif d'Oran (même si sa présence probable à la CAN en fait une piste compliquée).

Un autre club du Sud de la France, dont l'identité n'a pas filtré, est aussi sur les rangs. Même si le Qatar n'a pas dit son dernier mot, FM confirme toutefois les informations des médias qataris selon lesquelles Montpellier est bien le club en pôle pour s'attacher les services du talentueux Youcef Belaïli...