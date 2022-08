ASSE – Mercato : les Verts recalés pour un attaquant de Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Le mercato de l’ASSE n’est pas terminé. Alors que les Verts vont recevoir un joli chèque, d’environ 12 millions d’euros, les dirigeants comptent bien renforcer l’effectif de Laurent Batlles. Cependant un club de Ligue 1 aurait repoussé une offre pour un attaquant tricolore.

Selon les informations de “Brest On Air“, l’ASSE et l’ESTAC Troyes ont formulé une offre pour s’attacher les services d’Irvin Cardona. Elles ont été jugées très insuffisantes et repoussées par le Stade Brestois.