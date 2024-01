ASSE - Mercato : Sainté s'attaque à un joueur de l'AJ Auxerre, une recrue avant Pau ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après avoir enrôlé Irvin Cardona, l'AS Saint-Étienne espérerait recruter encore trois joueurs d'ici la fin du mercato hivernal : un défenseur et deux renforts offensifs. D'après Envertetcontretous, La volonté des dirigeants stéphanois seraient d’enregistrer une nouvelle recrue avant le match face à Pau, qui aura lieu mardi prochain (20h45).

L'ASSE lorgne un jeune défenseur

Mais le club du Forez penserait aussi à l'avenir et serait à l'affût pour récupérer gratuitement l'été prochain le jeune défenseur central de l'AJ Auxerre, Telli Siwe. C'est ce qu'ont annoncé ce mardi nos confrères de Peuple Vert. Il évolue actuellement avec l'équipe réserve de l'AJA en National 2 et arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club bourguignon. En plus de l'ASSE, Le Havre, le Standard de Liège et un club croate dont le nom n'a pas filtré auraient également exprimé leur intérêt pour le joueur de 19 ans.

Dans une optique de post-formation, le club s'intéresse à Telli Siwe, défenseur central de la réserve d'Auxerre. Le Havre, le Standard de Liège et un club croate ont aussi manifesté leur intérêt pour ce joueur qui arrive en fdc en juin.👇 #ASSEhttps://t.co/EjP9m3T4oT — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) January 16, 2024

Podcast Men's Up Life