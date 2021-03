ASSE – Mercato : les Verts se sont trompés de buteur cet été

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Conquis par les prestations de Jean-Philippe Krasso en Coupe de France sous les couleurs d'Epinal (N2) l'an passé, Claude Puel avait choisi de miser sur l'ancien buteur de la réserve de Lorient. Un pari raté puisque l'attaquant n'a disputé que 6 petits matches avec les Verts avant de partir en prêt au Mans où il peine à retrouver la confiance (4 apparitions, 0 but en National 1).

En observant Krasso, l'ASSE n'a pas spécialement flashé sur son coéquipier d'alors Mickaël Biron (23 ans), qui avait quant à lui rejoint l'AS Nancy-Lorraine en Ligue 2... Et qui brille cette saison dans l'antichambre de l'élite (12 buts).

Après avoir raté Krasso, l'ASNL s'est rabattue sur Biron

Dans les colonnes de L'Est Républicain, l'entraîneur de l'ASNL Jean-Louis Garcia s'est félicité du coup Biron : « Mickaël Biron, c'est une trouvaille d'Eric Martin, qui dirige notre cellule de recrutement. Eric a repéré Mika en allant observer Jean-Philippe Krasso qui a finalement signé à Saint-Etienne. Mika a un profil totalement différent mais ça m’a tout de suite intéressé. Dès les premiers jours d’entraînement, je l’ai trouvé super intéressant. Il montre tout son sens du but, il aimante les ballons, il est toujours bien placé pour finir les actions… Et pourtant, il est encore tout jeune dans le foot pro, il apprend le métier ».

Pas sûr cependant qu'avec la pression du Forez Mickaël Biron aurait fait mieux que Jean-Philippe Krasso s'il avait rejoint l'ASSE plutôt que Nancy l'été dernier...