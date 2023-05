ASSE - Mercato : les Verts sur la piste d'un ancien bourreau ?

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Cet été, l'AS Saint-Etienne va tenter d'améliorer son effectif avec l'objectif déclaré d'être un candidat à la montée en 2023-24. Mais son recrutement, Loïc Perrin, devra le mener avec une enveloppe presque vide. D'où la nécessité de cibler des joueurs libres, si possible ayant déjà connu des accessions dans leur carrière. Deux cases que coche Mathias Autret.

Il est proche de Charbonnier et Larsonneur

En début d'après-midi, l'insider Mohamed Toubache-Ter a écrit à propos du milieu offensif de 32 ans, en fin de contrat à Auxerre : "Bon, Mathias Autret, il va falloir préparer les valises et rejoindre les copains… prochainement". On aurait pu penser qu'il parlait de Brest, où le Breton a été formé et où il a joué au total six ans. Mais non. Les copains seraient Gaëtan Charbonnier et Gautier Larsonneur, justement connus au SB29. Un autre insider des Verts, Loic42, a immédiatement relayé l'information et Toubache-Ter en a rigolé en se demandant s'il avait été à ce point affirmatif. Autret a connu des montées avec Brest (en 2019) et Auxerre l'an dernier. Il avait disputé les deux matches de barrages, fatidiques pour les Verts...

M.Autret va quitter libre de tout contrat l’AJ Auxerre pour s’engager avec l’ASSE

Le milieu offensif de 32 ans avait été un grand artisan de la montée du club bourguignon l’année dernière

Pour résumer Il y a un an, Mathias Autret avait participé à la relégation de l'ASSE en barrages L1/L2. En fin de contrat à l'AJ Auxerre, le milieu offensif de 32 ans serait suivi par les Verts, lui qui est expérimenté et qui a déjà connu deux accessions dans l'élite dans sa carrière.

