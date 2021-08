ASSE – Mercato : les Verts sur les rangs pour le Aouchiche polonais ?

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

Si le présent du football polonais s'appelle Robert Lewandowski ou Arkadiusz Milik, son avenir promet déjà beaucoup. Au pays, le jeune Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin, 17 ans) fait déjà beaucoup parler. Plus jeune joueur de l'histoire à participer à un Euro (déjà 5 capes avec les A), le milieu offensif – qui se sait déjà suivi par le FC Barcelone, la Juventus, le Borussia Dortmund ou encore Manchester United – a fait un choix fort pour son avenir.

Dans un entretien au média Weszlo, Kacper Kozlowski a fait part de sa volonté de continuer encore quelques mois en D1 polonaise à Pogon avant de quitter le pays « pas pour un club énorme mais pour un club intermédiaire qui permettrait d'avoir du temps de jeu en équipe première ».

Kozlowski, un coup à la Aouchiche pour janvier 2022

D'après le média local Meczyki, l'ASSE fait partie, au même titre que Cagliari et que le Red Bull Salzbourg, des clubs susceptibles de faire signer le nouveau crack polonais. Reste à savoir si les arguments sportifs de Claude Puel feront oublier à Kacper Kozlowski le volet économique d'un Saint-Etienne sans le sou.

Précision importante : le natif de Koszalin sera libre de discuter avec le club de son choix à compter du 1er janvier 2022 car en fin de contrat six mois plus tard. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain Adil Aouchiche...