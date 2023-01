ASSE - Mercato : les Verts sur un nouveau dossier chaud ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Une opportunité ? Sans doute. Seule certitude, l'ASSE, qui a déjà frappé fort lors de ce mercato hivernal avec les signatures de Charbonnier, Larsonneur, Bamba et Nkounkou, n'a aucune intention de s'arrêter en si bon chemin. Comme on vous le disait plus tôt dans la journée, il se dit même que les dirigeants stéphanois tentent à l'heure actuelle trois coups supplémentaires.

Raison suffisante pour relayer l'information donnée par le bien informé Mohamed Toubache-Ter au sujet du Nîmois Lamine Fomba, milieu de terrain défensif âgé de 25 ans. Ce dernier, libre au mois de juin prochain, pourrait être une opportunité. Et visiblement les Verts ne sont pas seuls sur ce dossier.