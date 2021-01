ASSE - Mercato : les Verts tentent l'offre de la dernière chance pour Mohamed

Au poker, on appellerait ça un all-in. Mais puisqu'ils n'ont plus grand-chose à perdre, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne peuvent se permettre de tenter un dernier coup afin de convaincre les dirigeants du Zamalek de leur vendre leur attaquant Mostafa Mohamed. Surtout que les Verts ont eu la joie de voir le joueur de 23 ans répéter ce mercredi qu'il voulait signer chez eux et pas forcément à Galatasaray, également en négociations avec le vice-champion d'Afrique.

L'ASSE va payer 5 M€ en une fois

D'après le journaliste d'Eurosport Manu Lonjon, l'ASSE proposerait désormais au Zamalek de lui régler les 5 M€ attendus en une seule fois. Jusqu'à présent, le club forézien acceptait de débourser une telle somme, mais en deux fois, avec un premier versement cet hiver et un second à la fin de la saison. Offre qui n'avait pas convaincu les dirigeants égyptiens, désireux de récupérer un maximum de cash tout de suite.

Mais voyant que Galatasaray ne propose pas non plus de payer 5 M€ tout de suite, peut-être sont-ils revenus à de meilleures intentions. Et peut-être également que la volonté de Mostafa Mohamed pèse plus lourd dans la balance que l'interview polémique de Roland Romeyer, qui avait promis des représailles si le deal capotait. Quoi qu'il en soit, alors que le dossier Mohamed semblait quasiment enterré hier, il est plus que jamais d'actualité ce soir. Vivement demain…