ASSE - Mercato : après Tardieu, les Verts tentent un autre milieu offensif !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On le sait, l'ASSE est décidée à se monter active en cette fin de mercato estival. Et notamment parce que Laurent Batlles, son entraîneur, aimerait disposer d'un groupe plus fourni.

Troyes et Strasbourg intéressés

Outre le Troyen Florian Tardieu, visé ces derniers jours, l'ASSE suivrait, comme révélé par l'Equipe, avec grande attention le milieu de terrain offensif des Chamois Niortais, Junior Olaitan âgé de 21 ans. Attention, toutefois, la concurrence est rude puisque Troyes et Strasbourg sont également sur le dossier.

Podcast Men's Up Life