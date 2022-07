ASSE - Mercato : les Verts tiennent le nouveau chouchou du Chaudron !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Dans un entretien accordé à Poteaux Carrés, Didier Tholot, l'entraîneur de Pau, a fait l'éloge de Victor Lobry, son ancien joueur, nouveau renfort de l'ASSE. « Je pense que Victor va très bien s’intégrer dans le système de Laurent Batlles, qui est assez énergivore, a soutenu l'ancien stéphanois. Victor a toutes les qualités pour devenir un élément important dans le milieu de terrain mis en place par Laurent. Il a eu une première expérience réussie de la L2 avec nous, il a tout pour pouvoir confirmer avec Sainté. »

Didier Tholot : « Il est très généreux dans l'effort »

Selon Tholot, l'ASSE récupère un joueur au gros volume de jeu et à la mentalité irréprochable. « Victor court beaucoup, il parcourt de nombreux kilomètres par match. Il a du coffre et arrive mieux que d’autres à répéter les efforts. C’est un garçon très endurant. Je pense qu’il va beaucoup plaire au public stéphanois, il est vraiment très généreux dans l’effort, que ce soit offensivement ou défensivement. C’est le type de joueur que tout entraîneur aime avoir dans son équipe.Ce qui m’a séduit chez lui, c’est qu’il a une grosse activité et qu’il est capable de tout voir juste, de créer des décalages. C’est en tout cas un joueur qui a un très gros abattage. Moi je l’ai utilisé au poste de numéro 10 mais Victor est capable de jouer dans les trois milieux. C’est un garçon qui est très bon défensivement, qui est capable d’avoir vraiment un très gros volume de jeu. Il a une très bonne mentalité. J’ai bien aimé bosser avec lui, c’est quelqu’un qui est honnête, qui est droit et qui fait son boulot du mieux possible. »

David Guion : « Il ne renonce jamais »

Toujours pour le site Poteaux Carrés, David Guion, qui avait connu Lobry au centre de formation de Reims, a lui aussi loué son tempérament. « Victor est capable de jouer partout au milieu de terrain, a-t-il expliqué. Avec son volume, sa technique, je le faisais jouer en 8. Il aime courir et avec avec son pied gauche, il est très intéressant. Sa qualité forte, son parcours en témoigne, c’est qu’il ne renonce jamais. Victor a du caractère, il a du volume. Et techniquement, il a toutes les bases qu’il faut. Plus il sera entouré de bons joueurs, meilleur il sera ! » Voilà qui promet !