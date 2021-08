ASSE – Mercato : les Verts tiennent leur première recrue, c'est un buteur !

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Claude Puel cherche toujours un défenseur central et un avant-centre. Sans le sou, l'ASSE ne devrait pas recruter avant les derniers jours du Mercato selon nos informations, en cas d'opportunités de prêt(s). Comme révélé dans nos colonnes, le club forézien ne peut pas se permettre de dépenser la moindre indemnité de transfert, ni plus de 100 000 € de salaire à ses éventuelles recrues.

Toutefois, un nouveau joueur s'apprête à être engagé. En effet, comme le révèle Poteaux Carrés, l'équipe réserve de l'ASSE a battu Gueugnon (2-1) à Feurs hier grâce à deux buts signés Tyrone Tormin, sur une passe de Bilal Benkhedim, et El Hadj Gueye, servi par Victor Petit. Attaquant à l'essai, Gueye avait déjà fait trembler les filets quinze jours plus tôt contre Toulon (1-1). Il semble donc bien parti pour s'engager avec l'ASSE. Mais pour jouer sous les ordres de Razik Nedder. Et non sous ceux de Claude Puel...