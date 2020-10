ASSE – Mercato : les Verts tout proche de faire signer un ancien de l'OL !

Si le Mercato d'été a fermé ses portes le 5 octobre, cela n'empêche pas l'AS Saint-Etienne de travailler en permanence sur des renforts. On l'a vu durant la trêve internationale avec la tentative des Verts pour faire venir M'Baye Niang (Stade Rennais) en qualité de joker. Mais les Verts ont aussi toute latitude pour discuter avec des joueurs libres.

Yousfi est international U20 tunisien

Comme le rapporte le site En Vert et Contre Tous, l'ASSE plancherait d'ailleurs sur la venue d'un milieu de terrain de 18 ans, Adam Yousfi, laissé libre par le FC Sochaux-Montbéliard. Originaire de Villeurbanne et passé par le FC Lyon et l'OL, l'international U20 tunisien doit s'engager avec le club forézien dans les prochaines heures après avoir validé sa visite médicale.

Dans un premier temps, Adam Yousfi va renforcer l'entrejeu de la réserve en National 3 mais, on le sait, Claude Puel a un œil partout et il n'hésitera pas à donner sa chance à ce joueur s'il le convainc lors des séances d'entraînement...