ASSE - Mercato : les Verts vers un été record au niveau des départs ?

AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

« Il risque d'y avoir des changements au club » avait annoncé Loïc Perrin en fin de saison dernière. Et les faits le confirment. Avec la descente en L2, le staff des Verts a été entièrement recomposé, autour de Laurent Batlles, et l'effectif subit un profond lifting. 21 joueurs en fin de contrat ont déjà quitté le club, dont 13 joueurs du groupe pro : Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Falaye Sacko, Assane Diousse, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Enzo Crivelli, Sada Thioub, Bakary Sako et Arnaud Nordin. Joris Gnagnon et les jeunes Lamine Ghezali, Abdoulaye Sidibé, Bilal Benkhedim, Louka Aymar, Lucas Llort, Stevens Leleux et Victor Petit, parti à Rennes, ont eux aussi fait leurs valises.

Déjà 23 départs et ce n'est pas fini...

A ces 21 joueurs est venu s'ajouter Marvin Tshibuabua, qui a pris la direction de Seraing, en Belgique. Et hier, un 23e joueur a quitté l'ASSE en la personne du jeune Lucas Gourna-Douath, transféré au RB Salzbourg. Mais cette impressionnante vague de départs ne devrait pas s'arrêter là. Loin de là, même...