ASSE Mercato : Lobry vide son sac après son départ

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Libéré de ses six derniers mois à l’ASSE afin qu’il rejoigne l’EA Guingamp, Victor Lobry (28 ans) a disputé ses premières minutes avec le club armoricain cette semaine face à Rodez (3-3). Dans les colonnes du Télégramme, le milieu de terrain est revenu sur les circonstances de son départ chez les Verts.

« La première année s’est bien passée. L’été dernier, le club m’a redit que j’étais un joueur important, qu’il n’y avait pas de raison de partir. Au final, ça ne s’est pas déroulé comme prévu. Pour moi, le foot, ça se joue, ça ne se regarde pas. Très vite, j’ai eu le coach (Stéphane Dumont), il m’a tenu un discours de jeu qui me plaisait beaucoup. Le choix a été vite fait ».

Avant l’ASSE, Guingamp était sa priorité il y a un an et demi !

Victor Lobry a également fait savoir que l’EAG n’était pas une histoire récente, le club breton l’ayant déjà courtisé à son départ de Pau pour Saint-Etienne : « Venir ici était ma priorité. Saint-Étienne est arrivé plus tard dans les négociations. Après, on ne va pas se mentir : Saint-Étienne, ça ne se refuse pas, c’est un mythe. Mais quand Guingamp est revenu sur la table, je me suis dit que c’était un rendez-vous manqué. Je suis venu ici pour prendre du plaisir ».

Le natif de Soissons, qui n’a signé que pour six mois, s’accommode très bien de ce bail court-termiste : « Six mois, ça me va.Il n’y a même pas d’année en option en cas de montée. Je suis là pour aider le club à accrocher son objectif (les barrages, ndlr). On aura le temps de discuter plus tard. Je vais prendre les choses semaine après semaine ».

« Je ne suis pas compliqué », clame la recrue d’En Avant Guingamp Victor Lobry

➡️ https://t.co/85cBcb9bwH pic.twitter.com/sQyyQQOjOd — Le Télégramme Sport (@TelegrammeSport) January 26, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life