ASSE - Mercato : Loïc Perrin a déniché un futur champion du monde chez les Verts

L’ASSE garde un épouvantable mal de crâne. La défaite des Verts face à l’OL dimanche au Groupama Stadium (1-2) a été celle de trop puisqu’il s’agit du sixième revers de rang encaissé cette saison. Pourtant, tout n’est pas à jeter pour les hommes de Claude Puel. Malgré ce résultat négatif, qui rejette le club ligérien à la 15e place du classement de L1 (10 points), les commentaires des observateurs sont tous positifs à l’égard des Stéphanois.

Loïc Perrin fait partie de ceux-là. « Là où on a été bon à Lyon, comme en début de saison, c’est sur les phases de transition. La plupart de nos situations, c’était sur des ballons récupérés assez haut. On se projette et on arrive à créer le danger », a commenté l’ancien capitaine des Verts sur TL7.

« Neyou a été le joueur du match, il m’a impressionné »

Ce même Perrin en a profité pour dire tout le bien qu’il pensait d’Yvan Neyou, déniché par Claude Puel au fin fond du Portugal au cours du mercato estival. « Neyou a été le joueur du match, il m’a impressionné. Il a été très bon depuis le début de saison, il a encore confirmé ce que l’on pensait de lui, a-t-il poursuivi. C’est lui qui a récupéré la plupart des ballons assez haut, c’est lui qui est capable balle au pied de gagner des mètres et de délivrer des bonnes passes. Il a été le meilleur joueur sur le terrain. Après il va falloir qu'il soit régulier, c'est la force d'un joueur. C'est là où on va le juger. Ce que j'aime bien, c'est qu'il joue sans complexe. Il me fait penser un peu à Blaise Matuidi quand il est arrivé. Il a une bonne confiance en lui. » Un joli parallèle, mais contrairement au champion du monde 2018 avec les Bleus, Neyou porte les couleurs du Cameroun.