« Ce qu’il faut, ce sont des combattants, une épine dorsale, avec un grand défenseur, un bon milieu et un grand attaquant. La charnière centrale est primordiale. Loïc Perrin n’a pas connu la Ligue 2 », a récemment taclé Alain Bompard dans Le Progrès. Patrick Guillou s’est chargé d’asséner le coup de grâce sur un ton ironique sur Twitter...

Aux dernières nouvelles, Laurent Batlles souhaiterait changer la moitié de son équipe pour donner un coup de fouet après 15 premières journées décevantes en Ligue 2. Si les dirigeants des Verts sont régulièrement pointés du doigt, Loïc Perrin fait partie de ceux qui ne sont plus épargnés par les critiques. Ses choix hasardeux au cours des derniers mercatos ne lui confère plus de totem d’immunité.

Coordinateur sportif de l’AS Saint-Étienne, Loïc Perrin est de plus en plus souvent pointé du doigt pour son manque de nez au cours des dernières fenêtres de transferts. La dernière salve fait mal. L’ASSE ne restera sans doute pas inactive au cours du mercato hivernal.

