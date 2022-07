ASSE - Mercato : Loïc Perrin fait le point sur le mercato des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE a commencé la préparation de la saison de Ligue 2. Après avoir été relégués, les Verts joueront en Ligue 2 la saison prochaine. Sur le plan du mercato, plusieurs joueurs ont quitté le club à l’issue de leur contrat. Le club s’est aussi renforcé et d’autres arrivées pourrait encore avoir lieu. Loïc Perrin fait le point sur le mercato des Verts et notamment dans le sens des arrivées.

L’ASSE attire beaucoup

Invité sur “Les Informés du Tour“, le coordinateur sportif stéphanois s’est exprimé : « Aujourd'hui, je participe au recrutement des joueurs et à chaque fois que j'en appelle un, le joueur n'est jamais insensible au club et à l'histoire de Saint-Étienne. Donc aujourd'hui c'est une vraie force dans le processus de recrutement. Il y a eu pas mal de changements dans l'équipe, il va y en avoir encore. Il y avait 14 joueurs en fin de contrat, et il va y avoir des départs d'ici la fin du mercato qui aura lieu le 1er septembre. »