AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Sans la confirmer, Loïc Perrin a avancé du domaine du possible la vente de l'AS Saint-Etienne à l'homme d'affaires américain David Blitzer :

« Il y a cette histoire de vente qui traîne déjà depuis un moment. Cela va bien finir par arriver mais on ne sait pas quand. Après les joueurs ne sont pas focalisés là-dessus. La direction non plus. Nous l'objectif principal c'est de maintenir le club et après chacun verra un peu son cas personnel ».