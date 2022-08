ASSE - Mercato : Loïc Perrin prêt à lâcher une nouvelle pépite contre un gros chèque ?

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Si le début de saison a prouvé quelque chose, entre la défaite à Dijon (1-2) et le nul contre Nîmes (1-1), c'est que l'AS Saint-Etienne était loin d'être prête. La grande lessive attendue après la relégation en Ligue 2 a conduit à plus d'une quinzaine de départs et moitié moins d'arrivées. Logiquement, Laurent Batlles attend encore du renfort pour pouvoir présenter une équipe compétitive. Mais avant cela, il faudra continuer de faire entrer de l'argent dans les caisses.

D'après les informations de Sainté Inside, le coordinateur sportif stéphanois, Loïc Perrin, ne retiendrait pas Saïdou Sow en cas de belle offre. Le Malien de 19 ans a vu son horizon se boucher avec les arrivées d'Anthony Briançon et Jimmy Giraudon cet été. Harold Moukoudi et Mickaël Nadé font office de remplaçants au duo, Abdoulaye Bakayoko s'inscrivant également dans la rotation, lui qui a montré de belles choses les rares fois où il a joué la saison passée. Six joueurs pour deux places en défense centrale, c'est beaucoup trop et Sow pourrait donc faire les frais de cette surpopulation, à condition qu'un club propose au minimum 4 M€, d'après Sainté Inside.