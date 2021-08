ASSE – Mercato : Loïc Perrin valide sans réserve la politique de Claude Puel

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

S'il a été lui-même victime de cette politique en étant poussé à la retraite il y a un an, Loïc Perrin a plutôt bien endossé son nouveau costume de dirigeant à l'ASSE. Au titre d'Ambassadeur à vie du club, l'ancien défenseur défend sans réserve les choix adoptés par Claude Puel.

Interrogé sur Prime Vidéo, Perrin estime que les Verts ont choisi la meilleure option en l'état actuel des choses : « C'est une vraie volonté du club, une véritable stratégie aussi par la force des choses (le Covid-19, les droits TV). La dernière saison a été un peu complexe mais elle s'est bien terminée à une honorable onzième place. On est le club qui a fait jouer le plus de jeunes joueurs. C'est plutôt encourageant. Ces jeunes joueurs ont pour certains une année d'expérience en plus. Ils continuent d'être encadrés par des joueurs importants, comme Romain Hamouma, Timothée Kolodziejczak ou Wahbi Khazri, c'est une chose importante. Oui, le club a fait le pari de miser sur la jeunesse. C'est important de s'appuyer sur son centre de formation ».

Loïc Perrin estime que la chance de l'ASSE est de pouvoir compter sur un centre de formation de qualité, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019 et qui est au niveau pour alimenter l'équipe en Ligue 1. « Autant en profiter », a-t-il clamé.