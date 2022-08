ASSE – Mercato : Los Angeles se frotte déjà les mains pour Bouanga

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

Sur le site MLS Soccer, repris par Poteaux Carrés, le patron du Los Angeles FC John Thorringhon revient sur le transfert de Denis Bouanga. « Je ne pense pas que Denis avait en tête de nous rejoindre dès ce stade de sa carrière, mais nous avons pu lui dire ce que nous avions à offrir et dès le début de cette conversation, il était très excité. Ce n'était pas le choix de carrière qu'il avait à la base mais il a rapidement changé d'avis. »

« Il va nous donner de la profondeur, du rythme. Il a le sens du but, il peut presser »

Et à lui d'ajouter... « Nous avons identifié les qualités dont nous avions besoin pour compléter notre équipe et Denis était la meilleure option, il a le meilleur profil. Il va nous donner de la profondeur, du rythme. Il a le sens du but, il peut presser et nous pensons que ses qualités se marient très bien avec le groupe que nous avons déjà. Avec Bale, Vela, Christian Arango, Rodriguez, Mahala Opoku et Bouanga, on a du monde en attaque. »