ASSE - Mercato : Louis Mouton revient sur sa prolongation

En septembre dernier, Louis Mouton, révélation du début de saison de Ligue 2, a prolongé son contrat avec l'AS Saint-Etienne de deux saisons supplémentaires. Le jeune milieu défensif français, qui est désormais lié avec son club formateur jusqu'en juin 2025, est revenu sur sa prolongation dans un entretien accordé au site de supporters, Envertetcontretous.

"C'était quelque chose que je voulais"

"C'est allé vite, je ne m'y attendais pas forcément. Le club est revenu vers moi pour me prolonger, j'étais content. C'était quelque chose que je voulais. J'ai vraiment eu l'impression d'arriver avec un bagage, et c'était le moment où je me sentais prêt pour le niveau professionnel. J'arrivais en fin de contrat stagiaire, j'ai signé un premier contrat pro d'un an et le club m'a prolongé directement après cela montre qu'ils avaient confiance en moi. Cela récompense mon travail maintenant ce n'est que le premier contrat pro, c'est ce que je considère. On sait tous qu'en signer un c'est bien mais maintenant il faut en signer d'autres."

Fabien Chorlet

Rédacteur