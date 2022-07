ASSE - Mercato : Lucas Gourna-Douath justifie le choix Salzbourg

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Il était convoité par pléthore de clubs. Et offrait l'ASSE l'opportunité de remplir des caisses vides et de démarrer, un peu mieux, l'aventure en Ligue 2. Voilà pourquoi le départ de Sainté de Lucas Gourna-Douath ne faisait aucun doute. Le joueur, qui s'est engagé avec le club autrichien de Salzbourg, a depuis justifié son choix.

"J'ai eu de bonnes discussions avec les responsables et l'entraîneur et je sens une grande confiance en moi. On trouve ici un environnement familial, où l'on mise sur les jeunes joueurs et où l'on peut en même temps faire ses preuves dans un club ambitieux en Ligue des champions. Avant le transfert, j'ai échangé avec quelques joueurs français qui m'ont dit que du bien du club."