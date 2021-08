ASSE - Mercato : Lucas Gourna-Douath prolonge l’aventure stéphanoise ! (officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

La belle aventure continue à l'ASSE pour Lucas Gourna-Douath. Le milieu de terrain de 18 ans pisté notamment par Chelsea, Leipzig et le Borussia Dortmund a prolongé son contrat avec son club formateur, l'ASSE. Celui qui compte déjà 30 apparitions dans l'élite alors qu'il est à peine majeur s'est dit fier s'installer dans la durée à l'ASSE. "Mon objectif premier était de prolonger dans mon club formateur. Il m'a tout donné, je me sens redevable depuis que je suis ici. C'est une fierté de m'inscrire dans la durée avec l'AS Saint-Étienne. Je suis très bien ici, entouré de très belles personnes. C'est mon choix et celui de ma famille de poursuivre ici."- propos issus du site officiel du club.

Une décision qui ravit bien sur également son coach, Claude Puel. "Je suis très heureux que Lucas Gourna poursuive l'aventure avec nous et adhère à notre philosophie. C'est un jeune joueur qui illustre parfaitement notre projet de développement. Il a montré de très belles choses l'année dernière pour sa première saison en Ligue 1 Uber Eats. Bien sûr, comme chaque jeune joueur, il a encore des progrès à réaliser. Il en est conscient et nous allons l'accompagner. Il est dans le bon club pour cela", a commenté le Castrais. La durée de la prolongation n'a pas été communiquée.

